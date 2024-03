SCONTO GALATTICO sul modellino LEGO del Millenium Falcon

LEGO e Star Wars è un crossover che spesso ha funzionato e che ha prodotti numerosi modellini e articoli da collezione e oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 20% sul modellino del Millenium Falcon, l'iconica navicella spaziale di Han Solo, prezzo totale di 68€.

Promo LEGO - Star Wars: il modellino del Millenium Falcon a 68€!

Accendi la tua passione per Star Wars con il modellino del Millennium Falcon in versione LEGO, un set eccezionale per collezionisti. Riproduci con precisione i dettagli iconici di questo leggendario veicolo dell'universo di Star Wars, immortalato nei cuori di milioni di fan. Con 921 pezzi, potrai immergerti in ore di divertimento e creare un'opera d'arte da esporre con orgoglio.

Ogni dettaglio del Millennium Falcon è accuratamente ricreato in stile LEGO, dalla cabina di pilotaggio alla parabola satellitare e ai cannoni. Questo set offre un'esperienza di costruzione coinvolgente e gratificante, che ti permetterà di riscoprire la magia della saga di Star Wars mentre assembli ogni pezzo con cura e attenzione.

Una volta completato, il modello può essere esposto con orgoglio grazie al supporto costruibile incluso, dotato di una targhetta commemorativa del 25° anniversario LEGO Star Wars. La posa dinamica del Millennium Falcon sul supporto lo rende una vera e propria opera d'arte. Questo modellino fa parte della collezione di veicoli LEGO Star Wars, progettata per soddisfare i desideri dei fan più esigenti.

Con il modellino del Millennium Falcon LEGO, rivivi le emozioni dell'universo Star Wars mentre dai vita a uno dei veicoli più iconici della saga. Regala un'esperienza indimenticabile ai fan di Star Wars e ai collezionisti di tutto il mondo, e trasforma il tuo amore per questa epica saga in un'opera d'arte da esibire con orgoglio.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 20% sul modellino LEGO del Millenium Falcon che viene venduto a soli 68€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.