SCONTO GALATTICO su Star Wars Jedi: Survivor per PS5: "Che il Black Friday sia con te!"

Star Wars Jedi: Survivor è il secondo capitolo dell'epopea di Cal Kestis e BD1 che, in questo caso, si presenta nella sua versione per PS5 e viene messo in sconto, durante le offerte del Black Friday, del 20% per un prezzo finale di 39,97€.

Star Wars Jedi: Survivor, la versione PS5 a meno di 40€

In Star Wars: Jedi Survivor, l'avventura di Cal Kestis prosegue con una nuova e avvincente fase della sua vita da Jedi. Ora, non più un padawan, Cal si è evoluto in un potente cavaliere Jedi, intraprendendo un viaggio intriso di saggezza e forza.

Il sistema di combattimento si presenta con una chiave cinematografica e ritorna con maggiore intensità in questa nuova iterazione. Cal ha ampliato il suo repertorio di abilità della forza, consentendo ai giocatori di andare oltre il semplice utilizzo della spada laser. Nuovi stili di combattimento si aggiungono all'arsenale di Cal, offrendo un'esperienza di gioco dinamica e avvincente.

L'esplorazione si spinge oltre i confini con l'introduzione di nuovi pianeti nella vastità della galassia di Star Wars. Ogni pianeta presenta biomi unici, sfide personalizzate e nemici avvincenti, offrendo un'immersione totale in scenari mozzafiato e inesplorati.

Il concetto di crescita del personaggio è centrale in Jedi Survivor. Cal padroneggia nuove tecniche, acquisisce equipaggiamenti avanzati e affina abilità che trasformano radicalmente il modo in cui esplora, combatte e si muove nell'universo Star Wars. Questo approccio innovativo all'evoluzione del personaggio permette ai giocatori di personalizzare il proprio stile di gioco.

Su Amazon oggi è disponibile il videogame Star Wars Jedi: Survivor in sconto del 20% e proposto al prezzo finale di 39,97€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.