SCONTO FUORI DI TESTA su eBay: Oppo A54s al 48%, PREZZO SHOCK

Oppo è un'azienda che, nel corso degli anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel mercato della telefonia e degli smartphone e oggi, su eBay, l'Oppo A54s viene messo in sconto del 48% per un prezzo totale di 119€.

Sconto mega del 48% sull'Oppo A54s

L'Oppo A54s si presenta come uno smartphone Android completo e all'avanguardia, capace di competere con i dispositivi più avanzati sul mercato. Il suo display Touchscreen da 6.52 pollici offre un'esperienza visiva sorprendente, con una risoluzione di 1600 x 720 pixel, posizionando questo Oppo in cima alla sua categoria per qualità dell'immagine.

Dal punto di vista delle funzionalità, l'Oppo A54s non delude affatto. Dotato di modulo 4G, garantisce un trasferimento dati e una navigazione su internet eccellenti, mentre la connettività Wi-Fi e il GPS ampliano le possibilità di utilizzo e di connessione.

Ma è nella multimedialità che questo Oppo A54s si distingue dai suoi concorrenti. La fotocamera da 50 megapixel consente di scattare foto di altissima qualità, con una risoluzione di 8165 x 6124 pixel, catturando ogni dettaglio con precisione e chiarezza. La possibilità di registrare video in fullHD a 1920 x 1080 pixel aggiunge un ulteriore livello di versatilità, consentendo di creare contenuti di alta qualità direttamente dallo smartphone.

Con uno spessore di soli 8.4mm, l'Oppo A54s offre un design sottile e accattivante, rendendolo non solo esteticamente gradevole, ma anche pratico e maneggevole. Inoltre, questo spessore contenuto lo rende un'opzione interessante per chi cerca un dispositivo leggero e facile da trasportare.

Oggi, su eBay, è presente e disponibile uno sconto pazzesco del 48% sull'Oppo A54s che viene venduto al costo finale e totale di 119€. Approfittane adesso!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.