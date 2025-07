SCONTO fuori di testa di 630€ su Samsung Galaxy S25 ULTRA (eBay)

Vuoi acquistare uno smartphone top di gamma ma sei indeciso su quale sia il migliore? Ovviamente vorresti anche poter risparmiare qualcosina? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy S25 ULTRA da 256 GB a soli 869 euro, invece che 1.499 euro.

Non sgranare gli occhi perché ti posso assicurare che non è un sogno. È tutto vero! Il prezzo di listino su eBay non viene segnalato ma lo puoi vedere tranquillamente sullo store ufficiale di Samsung ed è quello che ti abbiamo scritto sopra. Dunque questo momento avrai la possibilità di risparmiare la bellezza di 630 euro sul totale. Inoltre puoi dilazionare il pagamento in tre rate da 289,67 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy S25 ULTRA: un best buy assoluto

Samsung Galaxy S25 ULTRA è sicuramente tra i migliori smartphone top di gamma usciti da poco e a questa cifra, con uno sconto di oltre 600 euro, è da prendere senza pensarci un secondo di più. Il potente processore Snapdragon 8 Elite, supportato in questa versione da 12 GB è di RAM, è in grado di regalare prestazioni straordinarie. E come memoria interna troverai 256 GB che sono sufficienti per archiviare tutto ciò che vuoi.

È dotato di un bellissimo display AMOLED da 6,9 pollici con frequenza di aggiornamento velocissima fino a 120 Hz e luminosità massima di 2600 nit. Non ha un peso piuma con i suoi 218 grammi e lo spessore di 8,2 mm ma si distingue per una grande robustezza ed è impermeabile con certificazione di grado IP68. Straordinaria anche la fotocamera che ha un sensore principale da 200 MP, nonché la super batteria da 5000 mAh con ricarica cablata da 45 W e wireless da 25 W.

Insomma uno smartphone che non ha certo bisogno di pubblicità e che oggi potrai avere a molto meno. Perciò vola su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S25 ULTRA da 256 GB a soli 869 euro, invece che 1.499 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.

