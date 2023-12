SCONTO FOLLE sullo Speaker Xiaomi Smart: 42% e PREZZO OUTLET

Xiaomi è un'azienda che ha guadagnato la fiducia dei consumatori grazie al rapporto qualità prezzo dei suoi dispositivi. Oggi, su Amazon, lo speaker smart targato proprio Xiaomi è scontato del 42% per un costo finale di 28,99€.

Smart Speaker di Xiaomi in sconto folle

Questo speaker Xiaomi è dotato di orologio con display a LED che consente di impostare la sveglia con le canzoni o i cantanti preferiti. Con l'Assistente Google integrato, l'orologio diventa un hub di controllo, permettendo di gestire il proprio Smart Speaker tramite comandi vocali. Dai comandi per la riproduzione musicale alla verifica del meteo o all'ascolto delle ultime notizie, tutto può essere controllato senza sollevare un dito.

La qualità audio è un punto di forza, con una maggiore capacità, un cono a 360° dell'altoparlante e un'innovativa struttura interna che contribuiscono a una ricchezza e nitidezza del suono. Questo garantisce un campo sonoro perfettamente bilanciato da ogni angolazione, offrendo un'esperienza audio coinvolgente.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di collegare due dispositivi dello stesso modello per creare uno stereo, amplificando l'esperienza musicale. Inoltre, la riproduzione sincronizzata è possibile collegando più Smart Speaker, perfetti anche per le chiamate in vivavoce con Google Duo.

In questo modo, questo device non è solo un semplice strumento di sveglia, ma diventa il centro di controllo versatile e interattivo per iniziare ogni giornata con stile e funzionalità avanzate. Si tratta, dunque, di un dispositivo all'avanguardia che si inerisce perfettamente nell'ecosistema di una casa smart.

Lo Speaker Xiaomi è scontatissimo su Amazon del 42% per un prezzo d'acquisto finale di 28,99€. Approfittane subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.