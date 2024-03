SCONTO FOLLE sull'innovativo Xiaomi 14 (con Watch 2 Pro IN OMAGGIO!)

Hai bisogno di un nuovo smartphone e non sai quale scegliere tra i tantissimi modelli in commercio? Oggi ti proponiamo un top di gamma ad un prezzo pazzesco! Si tratta dello Xiaomi 14, al momento disponibile su Amazon a soli 1.099 euro grazie ad uno sconto del 14%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 170 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Come se non bastasse nella promozione è compreso l'innovativo Xiaomi Watch 2 Pro, ideale per gli appassionati di sport e non solo. L'offerta è a tempo limitatissimo quindi fai in fretta!

Tutte le specifiche tecniche dello Xiaomi 14

Lo Xiaomi 14 è uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato e si caratterizza per specifiche tecniche di altissimo livello.

Il potente processore Snapdragon 8 Gen 3 offre le massime prestazioni rimanendo stabile, affidabile e utilizzando meno energia, sempre e ovunque. L'ampio e cristallino display AMOLED da 6,36'' garantisce immediatamente un'esperienza visiva più straordinaria durante la visione di film e giochi.

Questo smartphone è dotato di batteria da 4610 mAh e Hyper Charge da 90 W: questo vuol dire che potrai utilizzarlo tutto il giorno senza la preoccupazione di rimanere a corto di energia. In più, per ricaricarlo completamente basteranno davvero pochi minuti.

Il dispositivo è dotato di una tripla fotocamera Leica da 50Mpx che ti consente di offrire splendide immagini ad alta risoluzione in tutte le condizioni di illuminazione, con risultati spettacolari, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione.

Nell'offerta è incluso lo Xiaomi Watch 2 Pro, lo smartwatch di ultima generazione che rappresenta il compagno ideale per i vostri allenamenti.

Oggi su Amazon puoi acquistare il bundle pazzesco formato dallo Xiaomi 14 e lo Xiaomi Watch 2 Pro a soli 1.099 euro grazie ad uno sconto del 14%. L'offerta è a tempo limitato quindi approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.