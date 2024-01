SCONTO FOLLE sulla friggitrice ad aria Philips: AMAZON FUORI TUTTO (-43%)

Philips Essential Airfryer rivoluziona il modo di cucinare, sfruttando l'aria calda per preparare i vostri piatti preferiti in modo impeccabile, e con un taglio dei grassi fino al 90%. Grazie alla tecnologia Rapid Air, caratterizzata da un esclusivo design a "stella marina", questo innovativo apparecchio consente di ottenere cibi croccanti all'esterno e succulenti all'interno.

La filosofia di questo Airfryer è basata sulla salute e sulla bontà: è possibile eliminare i grassi indesiderati senza compromettere il gusto autentico dei cibi. La sua versatilità si manifesta nelle molteplici opzioni culinarie a disposizione: friggere, cuocere, grigliare, arrostire e persino riscaldare, tutto è possibile con questo rivoluzionario elettrodomestico.

Il pratico timer integrato consente di preimpostare i tempi di cottura fino a 60 minuti, offrendo la massima flessibilità nella gestione della preparazione dei pasti. Questa funzionalità facilita il controllo e la pianificazione delle cotture, garantendo risultati impeccabili ogni volta.

La friggitrice ad aria Philips si presenta come un alleato indispensabile in cucina, rivoluzionando il concetto di cucinare in modo sano e gustoso. Questo dispositivo non solo offre prestazioni eccellenti, ma rappresenta anche un passo avanti verso uno stile di vita più sano e consapevole.

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare una friggitrice ad aria in mega offerta con uno sconto realmente maxi del 43% e per un costo totale d'acquisto di 76,99€.