SCONTO FOLLE DI 800€ sul Robot Aspirapolvere ECOVACS: l'affare è IMPERDIBILE

Finalmente tutti i pavimenti di casa brilleranno senza il minimo sforzo grazie al Robot Aspirapolvere ECOVACS DEEBOT T20e OMNI! Oggi è disponibile su Amazon a soli 599 euro grazie ad un mega sconto del 54% ed un coupon aggiuntivo di 50 euro da applicare al momento dell'ordine.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 800 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre l'offerta è unica!

Robot Aspirapolvere ECOVACS DEEBOT T20e OMNI: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere ECOVACS DEEBOT T20e OMNI ha un sistema OZMO Turbo 2.0 con panno rotante, che vanta un'enorme potenza di aspirazione di 6000Pa. Per questo motivo offre un'esperienza di pulizia profonda, persino negli angoli, mentre la stazione OMNI All-in-One migliora la pulizia con una soluzione a mani libere di ultima generazione.

Utilizzando gli ultrasuoni, riconosce moquette e tappeti con una precisione ottima, per una pulizia senza pensieri; il sistema di sollevamento automatico dei panni, solleva le piastre di lavaggio quando vengono rilevati moquette o tappeti, per evitare di imbrattarli con il mocio.

Il sistema di pulizia rotante OZMO Turbo 2.0 è unico e ruota i panni fino a 180 volte al minuto: applicando una pressione costante sul pavimento pulisce in profondità ed elimina efficacemente anche le macchie ostinate fino a 72 ore dopo, come quelle di caffè.

La tecnologia TrueDetect 3D 3.0 di cui è dotato, utilizza la luce strutturata e l'algoritmo di immagini in 3D per scansionare e rilevare gli oggetti per terra, come scarpe, calzini, cavi e piccoli giocattoli, anche in ambienti bui, senza bisogno di rimuoverli prima della pulizia; in questo modo, la pulizia è ancora più comoda e senza interruzioni.

Oggi il Robot Aspirapolvere ECOVACS DEEBOT T20e OMNI è disponibile su Amazon a soli 599 euro grazie ad un mega sconto del 54% ed un coupon aggiuntivo di 50 euro da applicare al momento dell'ordine. Corri ad ordinarlo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.