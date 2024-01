SCONTO FOLLE del 51% sul mouse da gaming Logitech

Logitech è un'azienda molto rilevante nella produzione di accessori informatici e oggi, su Amazon, viene messo in mega sconto del 51% il mouse da gaming targato proprio Logitech che viene venduto a 36,99€.

Offerta pazzesca: sconto del 51% sul mouse da gaming Logitech

Il mouse da gaming Logitech, in elegante colore nero, rappresenta un'opzione di eccellenza per gli appassionati di videogiochi che cercano prestazioni elevate e affidabilità. Dotato della tecnologia di connettività USB, questo mouse offre una connessione stabile e reattiva per un'esperienza di gioco senza interruzioni.

Il sensore Gaming HERO, un sensore ottico avanzato, garantisce prestazioni ottimali con una sensibilità fino a 12.000 DPI, consentendo un controllo preciso e fluido del cursore su schermo. Grazie alla tecnologia di rilevamento del movimento Laser, il mouse Logitech G assicura una risposta rapida e accurata ai movimenti, fondamentale per ottenere risultati vincenti nei giochi più competitivi.

La tecnologia LIGHTSPEED Wireless offre un'esperienza di gioco senza lag, con una velocità di aggiornamento superveloce di 1 ms, assicurando una connessione reattiva e fluida anche nelle situazioni più intense. Inoltre, grazie alla sua estrema durata della batteria, il mouse Logitech G wireless G305 può offrire fino a 250 ore di gioco continuo con una sola batteria AA, garantendo lunghe sessioni di gioco senza interruzioni.

Con un design leggero e un peso di soli 99 grammi, il mouse gaming G305 offre un'elevata manovrabilità e comfort durante le sessioni di gioco prolungate. La sua forma resistente e leggera, insieme al ricevitore nano USB integrato, lo rendono pratico e portatile, ideale sia per l'uso desktop che per il gioco su computer portatile ovunque tu vada.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto XL del 51% sul mouse da gaming Logitech che viene scontata a 36,99€.

