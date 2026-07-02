Sconto fino al 68% su Norton 360: a partire da 29,99€ è la scelta giusta contro le truffe online

Di questi tempi, l'antivirus tradizionale non basta più: serve una suite di sicurezza completa per proteggere non solo i tuoi dispositivi, ma anche e soprattutto la tua identità digitale. Per fortuna, la promozione attuale attiva su Norton 360 ti permette di avere sconti dal 62 al 68%sul primo anno di abbonamento.

La grande novità introdotta quest'anno da Norton è la protezione anti-truffa basata sull'intelligenza artificiale: è un sistema che blocca i file infetti, analizza i messaggi di testo, le email e persino i contenuti video per individuare raggiri e deepfake prima che tu possa cascarci. Oltre a questo, tutti i piani includono una VPN per navigare in anonimato, un Password Manager e la promessa protezione virus 100%: se un virus infetta il tuo PC e gli esperti Norton non riescono a rimuoverlo, ti rimborsano.

L'offerta si divide in tre fasce studiate per diverse esigenze: si parte con il piano Standard a 29,99 euro invece di 79,99, con licenza valida per un solo dispositivo e che include VPN, Password Manager, Protezione anti-truffa base e uno spazio cloud di 10GB. La soluzione intermedia è invece il piano Deluxe, proposto a 34,99 euro invece di 109,99 e valido per 5 dispositivi e che aggiunge la Protezione minori e il Monitoraggio del Dark Web, oltre ad aumentare lo spazio cloud fino a 50GB. Infine, c'è il piano Premium proposto a 44,99 euro invece di 119,99, valido per 10 dispositivi, con 200GB di spazio cloud e che aggiunge, oltre a tutto quello che si è visto, anche la Protezione anti-truffa Pro, Assistenza furto portafoglio e Monitoraggio Social Media.

Scegliendo di affidarti a una suite completa come Norton 360 avrai la certezza di navigare in totale serenità consapevole che i tuoi dispositivi saranno protetti da qualsiasi tentativo di truffa o di attacco.

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