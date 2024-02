SCONTO ENORME sullo Xiaomi Redmi 12C che ora diventa un SUPER BEST BUY

Lo Xiaomi Redmi 12C offre un'esperienza completa e conveniente per gli utenti che cercano un dispositivo affidabile e performante. Il suo ampio display LCD da 6,71 pollici con risoluzione HD+ e una luminosità massima di 400 nit assicura una visualizzazione chiara e dettagliata dei contenuti.

Alimentato dal processore MediaTek Helio G85 octa-core, il Redmi 12C garantisce prestazioni sufficienti per le attività quotidiane, anche se non è adatto per giochi impegnativi. Tuttavia, la fotocamera principale da 50 megapixel e la fotocamera ultra grandangolare da 2 megapixel offrono una buona qualità delle foto, specialmente in condizioni di luce ottimale.

La batteria da 5000 mAh garantisce un'autonomia eccellente fino a 2 giorni con un uso moderato e supporta la ricarica rapida da 10W per ridurre i tempi di attesa. Per quanto riguarda la memoria e l'archiviazione, il Redmi 12C offre opzioni di 3GB o 4GB di RAM e 32GB, 64GB o 128GB di memoria interna, espandibili con una scheda microSD fino a 1TB.

Il software è costituito da Android 12 con MIUI 13, che offre un'interfaccia utente personalizzabile e ricca di funzionalità per una migliore esperienza d'uso. Tra le altre caratteristiche, il dispositivo supporta Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS e dispone di un sensore di impronte digitali posteriore per una maggiore sicurezza. Inoltre, presenta un jack per cuffie, sempre comodo da avere.

Su Amazon, oggi, è disponibile un mega sconto del 47% sullo Xiaomi Redmi 12C che viene messo in vendita a 104,90€.