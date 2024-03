SCONTO ENORME sulla microSD da 128GB SanDisk

Questa microSD è un'opzione affidabile e performante per espandere la memoria dei tuoi dispositivi mobili. Con una capacità della memoria di 128 GB, offre spazio sufficiente per memorizzare una vasta gamma di contenuti, dalle foto ai video.

Queste schede di memoria sono progettate per essere compatibili con una vasta varietà di dispositivi, tra cui tablet e smartphone Android, action camera e droni, offrendo una soluzione versatile per le tue esigenze di archiviazione.

La velocità di lettura fino a 160 MB/sec e di scrittura fino a 90 MB/sec permette di eseguire riprese e trasferimenti di contenuti in modo rapido ed efficiente, ideale per catturare e condividere momenti importanti senza ritardi. Grazie alla classe A2, questa microSDXC offre prestazioni ottimizzate per il caricamento e l'esecuzione delle app. Inoltre, con la classe di velocità UHS 3 e la classe di velocità video 30, questa scheda è adatta alla registrazione di video 4K UHD.

La microSDXC SanDisk Extreme è realizzata e testata per funzionare in condizioni estreme, rendendola ideale per le avventure all'aria aperta. È impermeabile, resistente alle temperature, agli urti e ai raggi X, assicurando la sicurezza dei tuoi dati anche nelle situazioni più impegnative.

Su Amazon, in occasione dalla Festa delle Offerte di Primavera, è disponibile un mega sconto del 52% sulla microSD SanDisk da 128GB con tanto di adattatore per un costo totale e finale di 22,54€.