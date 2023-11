SCONTO ENORME sul Proiettore 4K di GammaBai, RISPARMI 140€!

Poter vedere i propri contenuti nel modo che preferiamo è la base dell'intrattenimento moderno, soprattutto con l'avvento dei contenuti streaming e degli Smartphone. Ma come si fa quando si vogliono vedere le cose "in grande", letteralmente? Ovviamente dobbiamo utilizzare un proiettore! E se stai cercando un prodotto del genere, in 4K, quella di oggi è la tua OCCASIONE DEFINITIVA!

Infatti puoi acquistare da oggi in offerta su Amazon il Proiettore 4K GammaBai a soli 99,99€, con uno sconto ENORME del 58% che ti farà risparmiare la bellezza di 140€ sul prezzo di listino!

Proietta il tuo mondo in 4K!

Questo proiettore è il meglio che puoi avere: è dotato di messa a fuoco automatica e funzione di correzione trapezoidale a 4 punti, e riconosce automaticamente i cambiamenti di posizione e angolo. Per la connettività avrai solo da gioire, perché è anche dotato di un chip WiFi 5G avanzato, che è più di 3 volte più veloce di altri WiFi 2.4G.

Come già detto questo Proiettore 4K GammaBai ha una risoluzione nativa Full HD 1080P, e può decodificare direttamente video 4K. 400 luminosità ANSI, colori abbastanza chiari e vividi, ti regalano una festa visiva simile a un film.

