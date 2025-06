Sconto eccezionale: acquista ora il piano a vita Internxt e risparmia l’85%

Internxt sorprende ancora: per un periodo limitato, offre un imperdibile sconto dell’85% sui suoi Piani a Vita, un’occasione unica per mettere al sicuro i tuoi file senza dover pensare più ai pagamenti mensili.

Con un solo pagamento, infatti, puoi ottenere spazio cloud illimitato per sempre. Un esempio? Il piano più richiesto, chiamato Definitivo, ti offre ben 5TB di archiviazione crittografata a soli 435€ (anziché 2900€). È come un investimento una tantum per la tua serenità digitale - e senza preoccupazioni future.

Vantaggi esclusivi dei Piani a Vita Internxt

Attivando un piano a vita, elimini per sempre le scadenze ricorrenti e i costi aggiuntivi. Se poi un giorno desideri ampliare lo spazio a disposizione, puoi farlo con un upgrade rapido e semplice. L’offerta è pensata per i nuovi utenti o per chi ha un account gratuito, con una garanzia di rimborso di 30 giorni per un’ulteriore tranquillità. I punti di forza di Internxt:

Archiviazione cifrata end-to-end con tecnologia zero-knowledge: solo tu puoi accedere ai tuoi file.

Sicurezza a prova di futuro: protezione post-quantistica per fermare anche i più esperti criminali informatici.

VPN ultraveloce inclusa, con copertura estesa su Europa e Nord America.

Antivirus integrato per la protezione dei tuoi dispositivi.

Backup automatico, condivisione ultra-sicura e autenticazione a due fattori per un controllo totale.

Compatibilità con WebDAV, CLI e Rclone, per i più esperti.

Codice open-source, disponibile pubblicamente su GitHub per la massima trasparenza.

Conformità completa al GDPR e verifica indipendente da parte di Securitum.

Internxt rappresenta la scelta perfetta per chi desidera mettere ordine ai propri file e proteggerli con un sistema di archiviazione robusto e a lungo termine. Approfitta subito dell’offerta: visita il sito ufficiale e attiva il tuo piano a vita… prima che i prezzi tornino a salire!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.