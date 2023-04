Tra gli smartwatch top di gamma attualmente in commercio c'è anche il Samsung Galaxy Watch5. È un device senza compromessi, con un look intrigante nel suo essere minimal e con feature e sensori per monitorare la salute e l'attività sportiva. Di solito la configurazione da 40mm costa 300€ ma oggi, a gran sorpresa, la puoi acquistare a soli 190,95€ su Amazon, ovvero 108 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Inoltre, i costi di spedizione sono pari a 0€ per tutti gli abbonati Prime e puoi pagare anche a rate senza interessi: 5 da 38,19€ al mese.

Risparmia oltre 100€ su Amazon e fai tuo il Samsung Galaxy Watch5

Rispetto alla generazione precedente, il Samsung Galaxy Watch5 - in termini di design - aggiunge poco o nulla. Non che sia obbligatorio considerarlo un aspetto negativo. Anzi, il look dell'indossabile del gigante sud-coreano è davvero centrato.

Design a parte, a spiccare sono le feature legate al monitoraggio dell'attività fisica e della salute. Puoi "conoscere" in modo approfondito il tuo sonno (russamento, fasi, qualità), e monitorare il tuo cuore tramite il sensore BioActive 3-in-1 (frequenza cardiaca, pressione sanguigna). E come se ciò non bastasse, puoi anche monitorare la percentuale di grasso (BIA) ed eseguire un ECG.

E dunque, credo che il quadro sia chiaro: il Samsung Galaxy Watch5 è un concentrato di tecnologia, il partner perfetto per monitorare costantemente la tua salute e il fitness. E oggi può essere tuo a meno di 200€. Aggiungilo subito al carrello e approfitta della spedizione gratuita.

