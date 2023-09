SCONTO di 50€ sul portatile ASUS Vivobook Flip 14

Se stai cercando un PC portatile di buona fattura, versatile grazie alla sua composizione, e soprattutto che ti faccia risparmiare qualcosa in termini di spesa, oggi potresti avere la tua buona occasione con questo ASUS Vivobook Flip 14.

Infatti da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon il PC portatile ASUS Vivobook Flip 14 a soli 849€, con uno sconto sul totale di ben 50€, che equivale al 6% del totale.

Un PC da usare in tutti i modi!

Questo PC è incredibilmente versatile, perché offre dimensioni più compatte ed esperienze visive coinvolgenti col suo display touchscreen NanoEdge. Non finisce qui però, perché grazie alla robusta cerniera a 360°, puoi mantenere il display aperto in qualsiasi angolazione, una flessibilità che ti permette di usarlo non solo come un laptop tradizionale, ma anche come un tablet o in entrambe le modalità.

Anche a livello di specifiche non rimarrai deluso, perché questo PC portatile ASUS Vivobook Flip 14 è alimentato dal processore Intel Core di Tredicesima generazione i5-1335U con 8 GB di RAM e un SSD PCIe da 512GB. Un tipetto niente male che non puoi lasciarti sfuggire!

