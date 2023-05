Sconto di 200€ e canone gratuito: è il momento di richiedere Carta Oro

È nuovamente disponibile la promozione Carta Oro American Express: un'opportunità unica per i nuovi clienti di godere dei privilegi di una delle carte di credito più esclusive al mondo, risparmiando notevolmente. Questa promozione offre un anno di canone gratuito e uno sconto di 200 euro sugli acquisti effettuati con la carta.

Come accedere alla promozione?

Carta Oro American Express garantisce un servizio di pagamento di altissimo livello, accompagnato da una serie di vantaggi esclusivi. Approfittando di questa promozione, i nuovi clienti potranno beneficiare di uno sconto di 200 euro sugli acquisti effettuati con la carta, a condizione di spendere almeno 10 mila euro nei primi dodici mesi dall'emissione. Se sei interessato, cogli al volo questa imperdibile offerta perché sarà disponibile soltanto fino a giugno.

Inoltre, i nuovi titolari di Carta Oro American Express potranno godere di un anno di canone gratuito, che successivamente si rinnova a soli 20 euro al mese. Inclusi nel canone ci sono anche una serie di altri vantaggi, tra cui l'iscrizione al Club Membership Rewards che offre la possibilità di convertire gli acquisti in premi entusiasmanti o sconti e la tutela per 90 giorni, che copre fino a 2.600 euro in caso di furto o danneggiamento degli acquisti effettuati.

Carta Oro American Express offre anche l'iscrizione gratuita al Programma Priority Pass, che consente l'accesso a oltre 1.200 VIP Lounge negli aeroporti di tutto il mondo. Inoltre, per rendere l'esperienza ancora più vantaggiosa, American Express regalerà ai titolari due ingressi gratuiti ogni anno e un voucher annuale di 50 euro, utilizzabile per avventure fuori porta. Questi sono solo alcuni dei numerosi benefici inclusi nella quota annuale della Carta Oro American Express, che comprende anche crediti, upgrade, sconti, coperture assicurative, accessi esclusivi e premi, solo per citarne alcuni.

Come richiedere Carta Oro American Express?

Per richiedere la Carta Oro American Express, è sufficiente compilare il modulo disponibile a questo link. Tuttavia, è importante sottolineare la presenza di alcuni requisiti, primo tra tutti possedere un conto corrente bancario o postale all'interno del circuito SEPA, essere in possesso di un documento di identità valido (come Carta d'identità, Passaporto o Patente), fornire il proprio codice fiscale (o presentare la Carta d'identità elettronica o la Tessera Sanitaria), essere maggiorenni e residenti in Italia (o avere un indirizzo di corrispondenza italiano) e dimostrare un reddito annuale lordo di almeno 25 mila euro. American Express potrà richiedere una prova del reddito dichiarato.

Questa promozione della Carta Oro American Express rappresenta una grande opportunità per i nuovi clienti, che potranno beneficiare di un anno di vantaggi senza canone e uno sconto di 200 euro sugli acquisti effettuati con la carta. Approfittane subito: l'offerta è a tempo limitato.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.