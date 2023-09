Sconto di 100€ sul notebook definitivo di Asus IN OFFERTA su AMAZON

Asus è un'azienda che non ha bisogno di troppe presentazioni, si tratta di un brand leader nel settore tecnologico e più in particolare per ciò che riguarda l'informatica. I dispositivi prodotti da Asus sono da sempre tra i migliori sulla piazza, assicurano tanta affidabilità, sono garanti di solidità e soprattutto di grande qualità sia in quelle che sono le sue componentistiche hardware sia in quelle che sono le sue prestazioni dal punto di vista software. Amazon propone uno sconto in cui andrete a risparmiare ben 100€ per un totale di 6% di sconto sul Notebook di Asus: il Vivobook Pro 16 per un prezzo finale di 1599,00€.

Lo sconto di Amazon prevede un risparmio di 100€ sul notebook di Asus

Il notebook di Asus in sconto su Amazon, con esattezza parliamo del Vivobook Pro offre una serie di interessanti caratteristiche. Display WUXGA formato 16:10, risoluzione 1920x1200, frequenza di aggiornamento 120 Hz, rapporto schermo/corpo NanoEdge 87% su tre lati. Dotato di Processore Intel Core di Tredicesima generazione i9-13900H, di un sistema di raffreddamento a doppia ventola e tripla ventilazione, e di scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 questo Notebook è progettato per offrire le massime prestazioni per tutto ciò che è creativo associando ad esso anche del gaming.

Perfetto per chi cerca un Notebook dal design distintivo e dalle massime prestazioni, sia che voi siate degli artisti, dei vlogger, dei creatore di video, dei musicisti o semplicemente qualcuno a cui piace divertirsi e avere a disposizione un portatile di primissima fascia perché, nel caso di questo Vivobook Pro parliamo proprio di un prodotto top di gamma.

Vi consigliamo, dunque, di acquistare questo notebook di Asus di cui Amazon propone un risparmio di 100€ con un 6% di sconto per un prezzo finale di 1599,00€.

