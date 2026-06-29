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Sconto dell'80% e 4 mesi gratis: questa è la VPN da scegliere oggi

ExpressVPN distrugge i prezzi con un'offerta pazzesca sui piani da 2 anni.
Sconto dell'80% e 4 mesi gratis: questa è la VPN da scegliere oggi
ExpressVPN distrugge i prezzi con un'offerta pazzesca sui piani da 2 anni.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 29 giu 2026
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ExpressVPN, una delle VPN più affidabili e veloci al mondo, ha appena lanciato una promozione difficile da ignorare: 80% di sconto sui piani di 2 anni con l'aggiunta di ben 4 mesi gratuiti.

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expressvpn

ExpressVPN fa della velocità uno dei suoi principali punti di forza: la sua infrastruttura può vantare connessioni in parallelo rapidissime, ideali anche per guardare film in 4K senza interruzioni. Inoltre, sfruttando la funzione MediaStreamer, puoi sbloccare i cataloghi internazionali delle tue piattaforme preferite anche su quei dispositivi dove normalmente non potresti installare l'app della VPN, come console da gioco o i vecchi modelli di Smart TV.

Per una VPN è fondamentale ovviamente il discorso riguardante la privacy ed ExpressVPN non fa certo eccezione adottando la politica "i tuoi dati, le tue regole". La tecnologia Threat Manager agisce come uno scudo invisibile che blocca tracker pubblicitari e domini sospetti prima ancora che la pagina web si carichi sul tuo schermo. Nel caso ti collegassi a reti restrittive, come quelle aziendali, universitarie o in paesi con una forte censura, i Server offuscati mascherano il tuo traffico crittografato facendolo sembrare una normalissima e innocua navigazione web, aggirando così ogni blocco.

Lo sconto è attivo sul piano biennale che dunque andrà pagato anticipatamente, ma è un investimento a lungo termine che abbatte del tutto il costo mensile. Comunque, avrai a disposizione una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall'acquisto.

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