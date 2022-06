Sconto del 73% su Amazon per queste Cuffie Bluetooth con cancellazione del rumore

Gli auricolari Teanabuds P10 sono uno dei pochi prodotti economici ma che possiedono la cancellazione attiva avanzata del rumore: questi auricolari hanno la tecnologia ibrida ANC e supportano lo standard Bluetooth 5.1 (che combina sistemi microfonici esterni e interni per cancellare il rumore) attenuando di 35 dB di rumore ambientale. Puoi acquistarli su Amazon spendendo una cifra irrisoria: solo 18,69€ invece di 69,99€!

La modalità ANC ti consente di concentrarti sulla musica, ed è perfetta anche per le chiamate zoom, per il lavoro, ecc. I driver dinamici da 10 mm offrono un suono straordinario con bassi potenti e migliorati.

Presenti anche i controlli touch: ti basterà usare i comandi a sfioramento per le varie funzioni come: mettere in pausa i brani, rispondere alle telefonate; o passando a 3 diverse modalità (ANC/TRASPARENZA/GIOCO). La modalità trasparenza consente l'ingresso del suono esterno in modo da poter ascoltare l'ambiente esterno senza togliere gli auricolari wireless. Inoltre hanno una tecnologia a latenza ultra bassa che accelera l'elaborazione audio, ciò permette una sincronizzazione del suono fluida.

Oltre a questo, gli auricolari da soli forniscono fino a 6 ore di uscita audio stereo con una singola carica. La custodia di ricarica inclusa carica gli auricolari 5 volte, e la ricarica rapida ci impeiga solo 1,5 ore tramite cavo USB-C per ricaricare completamente gli auricolari. Inoltre grazie alla certificazione IPX8 sono resistenti al sudore e alle gocce di pioggia, così puoi allenarti, sciare e fare escursioni tranquillamente senza problemi.

Acquistale ora su Amazon per approfittare dello sconto del 73% su Amazon, e se sei cliente Prime puoi richiedere la spedizione in 1 giorno!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.