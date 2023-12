SCONTO DEL 50% sull'utilissimo adattatore USB-C: AMAZON SVUOTA TUTTO

Minisopuru USB-C Hub offre una trasmissione super veloce da 10 Gbps, espandendo efficacemente una singola porta USB-C in 4 porte USB-C ad alta velocità. Questo hub si distingue per la sua efficienza nella gestione dei dati, consentendo trasferimenti rapidi e completando le attività in pochi secondi. Tuttavia, è importante notare che per raggiungere la massima velocità, è necessario configurare il cavo dati corrispondente da USB-C a USB-C.

Dotato di 4 porte dati da 10 Gbps, l'adattatore multiporta USB-C di Minisopuru si rivela ideale per l'uso quotidiano, sia lavorativo che durante i viaggi. La sua versatilità consente il collegamento di vari dispositivi esterni di tipo C, come dischi rigidi, unità flash e mouse.

Con una forte compatibilità, l'hub USB-C supporta dispositivi con porte USB-C, tra cui MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro, Microsoft Surface, Chromebook, Google PixelBook Go, Galaxy Tab Pro S, HP Spectre Convertible, Huawei Matebook, ecc.

Va notato che questo adattatore supporta esclusivamente il trasferimento dati, escludendo la gestione di video e la funzione di ricarica. Pertanto, è consigliabile verificare la compatibilità dei propri dispositivi prima dell'acquisto. L'utilità del dispositivo è assolutamente fuor dubbio così come, ad essere palese, è la sua eleganza e la sua versatilità per qualsiasi contesto, dallo studio di casa ad un ufficio.

L'adattatore USB-C multiporta è scontato, su Amazon, del 50% e viene venduto al costo finale di 9,94€. Un'occasione da non lasciarsi scappare.