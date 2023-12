SCONTO DA NON CREDERE: -61% sullo Xiaomi 12 5G, risparmia 551€, FOLLIA

Lo sconto di oggi riscontrato su eBay è davvero impressionante. Xiaomi 12 5G viene messo in offerta con uno sconto del 61% che farà in modo di risparmiare ben 551€ sul prezzo finale che sarà di 348€ piuttosto che 899€.

Sconto incredibile: 61% di sconto sullo Xiaomi 12 5G

Lo Xiaomi 12 5G si distingue come uno smartphone Android di altissimo livello, con un'enfasi particolare sull'imaging, pensato per soddisfare anche gli utenti più esigenti. Il display Touchscreen da 6.28 pollici pone questo dispositivo in cima alla sua categoria, con una risoluzione nitida di 2400x1080 pixel che offre un'esperienza visiva superlativa.

Dotato del modulo 5G, Xiaomi 12 garantisce trasferimenti dati e navigazione internet eccellenti, posizionandosi in prima linea in termini di connettività. Le funzionalità includono connettività Wi-Fi e GPS, assicurando un'esperienza completa e senza compromessi.

Il punto forte di questo smartphone risiede nella sua eccellenza multimediale, trainata da una fotocamera straordinaria da 50 megapixel. Questa consente allo Xiaomi 12 di catturare immagini di altissima qualità, con una risoluzione di 8165x6124 pixel, e di registrare video in incredibile 8K. Grazie a questa potente configurazione fotografica, gli utenti possono immortalare ogni momento con dettagli impressionanti.

Lo spessore contenuto di soli 8.2mm aggiunge un tocco di eleganza al design, rendendo l'Xiaomi 12 un dispositivo non solo performante ma anche esteticamente interessante. E dunque, questo smartphone, combina avanzate caratteristiche tecniche con un design accattivante, affermandosi come una scelta di spicco nel panorama degli smartphone Android di fascia alta. Il tutto con uno sconto pazzesco e impossibile da non tenere in considerazione oggi.

Lo Xiaomi 12 5G, dunque, è soggetto ad uno sconto davvero incredibile: si tratta di un 61% di risparmio che equivale a ben 551€ e ad un prezzo d'acquisto finale di 348€.

