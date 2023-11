Sconto da GOAT: Funko Pop di Micheal Jordan a 13,99€ col Black Friday, imperdibile!

I Funko Pop! sono una linea di giocattoli collezionabili creata dall'azienda americana Funko. Oggi il Funko Pop! di Micheal Jordan, in occasione del Black Friday, è in sconto del 18% per un prezzo finale di 13,99€.

Fai canestro allo scadere con lo sconto Black Friday sul Funko Pop! di MJ

La mini statuetta in vinile dedicata a Michael Jordan è un irresistibile oggetto da collezione con un'altezza ideale di circa 9,5 cm, progettato per integrarsi perfettamente con altri articoli collezionabili e adattarsi splendidamente a vetrine o scrivanie. Realizzato con vinile premium, questo piccolo capolavoro non solo aggiunge un tocco di stile alla tua collezione, ma è anche costruito per resistere all'usura quotidiana, garantendo un divertimento duraturo per tutti i fan e collezionisti.

Questo oggetto rappresenta il regalo perfetto per i fan di Michael Jordan, ideale per celebrare occasioni speciali come le vacanze o i compleanni. La sua esclusività lo rende un'aggiunta imperdibile a qualsiasi collezione dedicata al celebre campione di basket.

Espandete la vostra collezione di articoli da esposizione con questa statuetta esclusiva, aggiungendola al vostro assortimento di figure Funko Pop!. La marca è sinonimo di qualità nella cultura pop e questa statuetta di Michael Jordan è un esempio della loro maestria nel creare pezzi unici e irresistibili per i collezionisti.

Affidatevi all'esperienza consolidata di Funko, leader nel mondo del merchandising della cultura pop. Dai vinili alle action toys, dai peluche all'abbigliamento, ai giochi da tavolo e oltre, Funko è il marchio di punta che soddisfa l'appetito dei fan di tutto il mondo per gli oggetti più desiderati della cultura popolare.

Oggi su Amazon il Funko POP! di Micheal Jordan è in sconto del 18% e viene proposto al costo totale di 13,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.