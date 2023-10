SCONTO CLAMOROSO sulle cuffie bluetooth Xiaomi per la Festa delle Offerte Prime

Le cuffie Bluetooth sono dispositivi audio senza fili che si collegano a dispositivi come smartphone, tablet, computer o lettori musicali utilizzando la tecnologia Bluetooth. Xiaomi è un leader nella produzione di questi device, oggi segnaliamo uno sconto del 48% e un prezzo finale di 18,10€.

Xiaomi e Amazon lanciano l'offertona sulle cuffie bluetooth

Le cuffie Xiaomi dotate di Bluetooth 5.3 offrono una connettività stabile e veloce, il che significa che puoi goderti la tua musica o le chiamate senza interruzioni fastidiose. Questo non solo migliora l'esperienza d'uso, ma contribuisce anche a ridurre il consumo della batteria, garantendo una maggiore durata. Un altro punto di forza di queste cuffie è il driver dinamico con diaframma composito da 12mm. Questo elemento intensifica la struttura della cavità e riduce efficacemente le distorsioni audio, offrendo un suono nitido e dettagliato. La batteria a lunga durata è una caratteristica notevole, con un'autonomia di 5 ore con una sola ricarica e fino a 20 ore totali con la custodia di ricarica inclusa.

Questo significa che puoi utilizzarle per un lungo periodo senza dover preoccuparti di esaurire la batteria. Inoltre, queste cuffie supportano Google Fast Pair, il che significa che si connettono rapidamente al tuo telefono Android quando apri la custodia, semplificando l'associazione e l'utilizzo quotidiano. La loro leggerezza e la resistenza all'acqua IPX4 li rendono adatti anche per gli allenamenti, proteggendoli da sudore e pioggia. In definitiva, le cuffie Xiaomi offrono un'esperienza audio di alta qualità, una connettività affidabile e una durata della batteria eccezionale, il tutto in un design leggero e pratico.

Per la Festa delle Offerte Prime, Amazon mette in sconto del 48% con un prezzo finale di 18,10€ le cuffie bluetooth di casa Xiaomi!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.