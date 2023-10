SCONTO CLAMOROSO: LG porta il cinema a casa con la MEGA OFFERTA sul TV 4K

LG è una nota azienda sudcoreana con una vasta presenza internazionale. Fondata nel 1947, LG è coinvolta in una vasta gamma di settori, tra cui l'elettronica di consumo, l'elettrodomestico, le soluzioni per il business, la chimica e altro ancora. Nel campo dell'elettronica di consumo, LG è famosa per la produzione di televisori e oggi segnaliamo una clamorosa offerta del 42% sul TV LG da 55 pollici e 4K ad un prezzo finale di 699,00€ a fronte dei 1199,00€ di listino.

L'offerta sul TV LG di Amazon è davvero imperdibile

Il TV LG da 55 pollici con tecnologia Quantum Dot e NanoCell è la scelta perfetta per un'esperienza visiva straordinaria. Grazie a queste tecnologie esclusive di LG, i colori sono resi ancora più vividi, raffinati e puri rispetto ai tradizionali TV LED. Al cuore di questo TV c'è il potente processore α7 Gen6 con Intelligenza Artificiale, che ottimizza automaticamente sia l'immagine che l'audio in base a ciò che stai guardando. Per i giocatori appassionati, questo TV offre un gameplay fino a 4K a 120fps. Le due porte HDMI 2.1 sono perfette per connettere le tue console di gioco next-gen.

Il design ultra sottile con una base regolabile in due posizioni rende l'installazione comoda e elegante. Inoltre, il TV è pronto per lo switch off, grazie allo standard DVB-T2 HEVC Main 10 compatibile con il nuovo standard del Digitale Terrestre. Con la Smart TV WebOS 23, avrai accesso a numerose app di streaming, mentre l'assistente vocale ThinQ AI semplifica la ricerca di contenuti, il controllo dei dispositivi connessi e la ricerca online. Inoltre, il telecomando con puntatore rende la navigazione ancora più intuitiva.

Amazon mette in sconto del 42% il televisore LG da 55 pollici e 4K per un prezzo finale di 699,00€. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.