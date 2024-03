SCONTO BOMBA sul Samsung Galaxy Tab A9+: ne rimangono POCHISSIMI

Hai bisogno di un tablet versatile da utilizzare sia a lavoro che per l'intrattenimento quotidiano? Abbiamo quello che fa per te! Oggi il Samsung Galaxy Tab A9+ è disponibile su Amazon a soli 217 euro con uno sconto bomba del 30%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l'offerta è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Samsung Galaxy Tab A9+: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy Tab A9+ vanta specifiche tecniche all'avanguardia che lo rendono un vero e proprio top di gamma nel settore dei tablet.

Presenta un elegante corpo in metallo ed è dotato di display ampio e brillante per un intrattenimento coinvolgente, in tutte le condizioni di luce. In più si caratterizza per un audio dinamico di qualità: lasciati coinvolgere dai suoni immersivi degli altoparlanti e ascolta musica e film con chiarezza e profondità strabilianti.

Offre fino a 8GB di RAM per ottimizzare le prestazioni durante il multitasking e una capacità di archiviazione di 128 GB (ampliabile fino a 1TB). In questo modo potrai salvare tutti i tuoi file in alta risoluzione, conservare di più ed eliminare di meno.

Il dispositivo ti permette di dividere lo schermo in tre parti per un multitasking efficiente: disegna, guarda immagini e intrattieni una conversazione video con 3 app aperte simultaneamente, senza la necessità di chiuderne una.

Anche la sicurezza non è da meno: puoi proteggere le tue informazioni e archiviare dati importanti con Secure Folder, oltre a monitorare il livello di sicurezza complessiva del tuo dispositivo con Privacy Dashboard.

