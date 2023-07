SCONTO ASSURDO sul PC portatile ricondizionato di Lenovo con i5!

Se c'è una garanzia quando si tratta di Amazon, è la condizione dei prodotti ricondizionati e pronti alla vendita, con apparecchi pari al nuovo, come questo PC portatile di Lenovo, col quale risparmierai un bel gruzzoletto sul prezzo finale!

Infatti puoi acquistare in offerta su Amazon questo PC portatile di Lenovo con Intel Core i5 a soli 285,00€ con un risparmio netto per te di ben 32,00€, che equivale al 10% circa del prezzo originale del prodotto ricondizionato.

Condizioni eccellenti e risparmio TOP

Ma cosa hai di fronte? Ebbene, il Notebook Lenovo monta un processore Intel Core i5, una RAM ddr4 da 16Gb, una memoria SSD da 512Gb, e Windows 11 pro come sistema operativo già integrato. Tutto questo si traduce in performance egregie garantite in ogni ambito di ufficio lavorativo.

Sappi inoltre che questo Notebook Lenovo è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon, ed è in condizioni eccellenti. Questo prodotto avrà una batteria che supera l'80% di capacità rispetto al nuovo, che è un plus non da poco! Tramite la garanzia Amazon Renewed di 1 anno, sarai soddisfatto o rimborsato al 100% della spesa!

