SCONTO ASSURDO DELL'80% sull'Aspirapolvere senza fili 6-in-1: risparmi 400 EURO!

Per rendere impeccabile tutta casa in un attimo, ti presentiamo l'elettrodomestico multifunzionale che rivoluzionerà le tue pulizie domestiche! Si tratta dell'Aspirapolvere senza fili 6-in-1 YISORA, oggi disponibile su Amazon a soli 99 euro con uno sconto folle dell'80%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile di una promozione così conveniente, gli articoli stanno andando a ruba!

Aspirapolvere senza fili 6-in-1 YISORA: funzionalità e modalità di utilizzo

L'Aspirapolvere senza fili 6-in-1 YISORA è un alleato perfetto per la pulizia di casa in quanto rende le faccende domestiche facili e veloci.

Questo aspirapolvere è dotato di un potente motore da 175 W, che fornisce un'aspirazione potente e impressionante. Può essere commutato in due modalità: modalità massima (20 KPa per 25 minuti) e modalità standard (15 KPa per 40 minuti). Questo vuol dire che può facilmente catturare peli di animali domestici, polvere, detriti, briciole e cibo con la massima facilità.

Con la tecnologia ciclonica a 5 stadi e la rete ad alta densità, il dispositivo può catturare il 99,99% delle particelle di polvere microscopiche fino a 0,1 micron. Pertanto, rende efficacemente l'aria di scarico più pulita, previene l'inquinamento atmosferico secondario e porta aria più pulita alla famiglia. In più, il design "One-Button Dust Dumping" semplifica lo svuotamento rendendo il processo di pulizia molto più semplice.

La multifunzionalità è la caratteristica più preziosa dell'elettrodomestico: con una spazzola per pavimenti motorizzata aggiornata, una fessura lunga e una spazzola 2 in 1, la scopa elettrica può essere rapidamente convertito in un aspirapolvere portatile o in un dispositivo senza fili leggero. Questi accessori aiutano a ripulire i detriti anche negli angolo più difficili da raggiungere.

Oggi l'Aspirapolvere senza fili 6-in-1 YISORA è disponibile su Amazon a soli 99 euro con uno sconto folle dell'80%. Approfittane il prima possibile, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.