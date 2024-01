SCONTO ASSURDO del 51% sul Forno a Microonde Sharp: tante funzioni in un unico dispositivo

Il forno a microonde Sharp YC-QG234AE-B è un compagno affidabile per la tua cucina, grazie anche alla sua potenza di 900 Watt e una capacità generosa di 23 litri. Ciò che rende questo elettrodomestico unico è il suo interno senza piatto girevole, che non solo semplifica la pulizia ma fornisce anche più spazio per posizionare comodamente teglie o stoviglie quadrate.

Grazie alla sua potenza grill di 1000 Watt, questo forno a microonde offre risultati croccanti e deliziosi. Il riscaldamento rapido consente di avere cibi caldi come pesce, carne o verdure in un battibaleno, garantendo comodità e efficienza nella preparazione dei pasti.

Il controllo semi-digitale, la funzione scongelamento e il pratico timer con orologio facilitano l'utilizzo quotidiano, mentre la sicurezza bambini assicura una cucina sicura per tutta la famiglia. La luce interna a LED illumina la camera di cottura, offrendo una visuale chiara dei tuoi piatti in preparazione.

Con dimensioni di 49 x 28,8 x 39,3 cm, questo forno a microonde si integra facilmente nella tua cucina, con un piano di dimensioni generose di 26,2 x 26,2 cm e una griglia di 31,5 x 30,8 cm per ulteriori opzioni di cottura. Il marchio di qualità Sharp e la sua caratteristica speciale di un interno senza piatto girevole lo rendono un'aggiunta ideale per un utilizzo domestico pratico ed efficiente.

Amazon, oggi, propone uno sconto del 51% sul Forno a Microonde Sharp che viene venduto al prezzo finale di 92,37€.