Sconto 59% su Norton 360 Premium: ecco come ottenerlo

Utilizza Norton 360 Premium, uno dei principali sistemi di sicurezza informatica, per garantire la massima protezione dei tuoi dispositivi contro qualsiasi minaccia online e offline.

Approfitta dello sconto del 59% che ti viene offerto, con un risparmio di oltre la metà del prezzo di listino. Fai clic sul link qui sotto per acquistare oggi stesso.

Questa soluzione multi-dispositivo fornisce una protezione completa in tempo reale dai virus, oltre a funzioni aggiuntive per la tua privacy come Secure VPN e Dark Web Monitoring. Norton ti offre anche una garanzia di rimborso fino a 60 giorni dall'attivazione.

Privacy e sicurezza: ecco cosa ti offre Norton 360 Premium

Norton 360 Premium offre protezione essenziale e privacy necessaria online. È il sistema di sicurezza ideale, che offre una protezione completa per i tuoi dispositivi.

Questa soluzione è ora disponibile con uno sconto del 59% e presenta una serie di funzionalità che non ostacolano le prestazioni del sistema, ma al contrario ne migliorano la sicurezza e l'inviolabilità.

La sicurezza antivirus avanzata fornisce una protezione in tempo reale contro le minacce esistenti ed emergenti.

Poi c’è la navigazione anonima grazie a una rete privata virtuale (VPN) sicura, con crittografia dei dati in entrata e in uscita.

Il Password Manager serve invece per generare, archiviare e controllare comodamente password, carte di credito e altre credenziali online.

L'utilizzo del backup del PC nel cloud è un modo efficace per proteggere i file e i documenti importanti da potenziali perdite dovute a guasti del disco rigido, furto del dispositivo e ransomware.

SafeCam for PC offre una soluzione sicura per proteggere i bambini dall'accesso non autorizzato alla webcam, avvisandoli di qualsiasi tentativo di accesso.

Infine, il Dark Web Monitoring, che fornisce notifiche e avvisi nel caso in cui le vostre informazioni vengano rilevate sul dark web.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.