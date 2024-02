SCONTO del 50% per questa potente cassa Bluetooth impermeabile

Amplifica il suono del tuo computer, della tua TV o del tuo smartphone con uno speaker portatile potente e molto compatto che oggi puoi avere a un prezzo vantaggioso. Vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello questa cassa Bluetooth a soli 19,99 euro, invece che 39,99 euro. Per poterla avere a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo ti puoi avvalere di uno sconto gigante del 50% che taglia il prezzo e ti fa risparmiare tantissimo. Puoi ascoltare la musica ad alto volume dove vuoi, in casa o all'aperto.

Cassa Bluetooth con audio di qualità che arriva lontano

Questo piccolo speaker portatile ha un design progettato per occupare pochissimo spazio e quindi te lo puoi portare con te mettendolo in un piccolo zaino ad esempio. Ha una potenza da 15W che regala un suono potente e preciso.

La tecnologia Bluetooth 5.3 ti permette di associare in un attimo i tuoi dispositivi e garantisce una bassissima latenza fino a 10 metri di distanza. È resistente all'acqua con certificazione IPX7 e ha una batteria che gli dona un'autonomia di ben 10 ore con una singola ricarica.

Un'occasione d'oro da non perdere. Non durerà molto quindi sii rapido. Vai adesso su Amazon e acquista la tua cassa Bluetooth a soli 19,99 euro, invece che 39,99 euro. Ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina. Se completi l'ordine subito la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

