SCONTO di 180€ su Amazon per Samsung Galaxy Tab S10 FE con S Pen inclusa

Oggi ti segnaliamo un tablet eccezionale che potrai portarti a casa a un costo molto più basso di quello che dovresti spendere. Stiamo parlando del mitico Samsung Galaxy Tab S10 FE che oggi su Amazon puoi avere a soli 399 euro, invece che 579 euro.

Si tratta di un'offerta esclusiva per il Prime Day e quindi dovrai essere abbonato per poter accedere a questa promozione. Se non sei ancora iscritto fanno subito cliccando qui. Potrai così avvalerti di uno sconto sul prezzo di listino del 31% che ti permette di risparmiare 180 euro sul totale. Inoltre se preferisci puoi pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy Tab S10 FE a un ottimo prezzo

Per ciò che puoi ottenere è davvero una grandissima promozione. Samsung Galaxy Tab S10 FE è indubbiamente un ottimo tablet con un generoso display da 10,9 pollici dotato di refresh rate a 90 Hz e luminosità massima da 800 nit. Ha una cornice sottile ed è resistente all'acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68.

L'ottimo processore Exynos 1580 in questa versione viene supportato da bene 12 GB di RAM, dal sistema operativo Android 15 e da 128 GB di memoria interna, anche questi espandibile con una scheda microSD fino a 2 TB. Possiede una super batteria da 8000 mAh con la ricarica rapida da 45 W e una fotocamera da 13 MP. Inoltre inclusa nel prezzo troverai la S Pen che ti permetterà di scrivere e disegnare come su un foglio di carta. Puoi anche cerchiare quello che vuoi trovare con Google per una ricerca più rapida.

Non perdere tempo perché un'occasione del genere sicuramente sparirà da un momento all'altro. Perciò corri su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab S10 FE a soli 399 euro, invece che 579 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.