Sconto 100€ se richiedi la Carta PAYBACK AmEx entro il 19 febbraio

Il tuo prossimo desiderio è quello di entrare in possesso di una carta di credito che guarda oltre alla semplice gestione delle spese quotidiane? Te ne segnaliamo una su tutte: PAYBACK American Express.

Proponiamo questa carta per tanti validi motivi, tra cui l’eccezionale promozione attuale. Di cosa si tratta? Se richiedi la carta entro il 19 febbraio 2024, otterrai uno sconto di 100€ direttamente sull'estratto conto. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Con PAYBACK American Express, guadagni premi con ogni tuo acquisto

Con la Carta PAYBACK AmEx, ogni tuo acquisto si trasforma in un'opportunità per accumulare punti PAYBACK. Ogni 2 euro che spendi ti fanno guadagnare 1 punto. Un modo conveniente per trasformare la tua routine di spesa quotidiana in premi guadagnati.

Per quanto riguarda il rimborso degli acquisti tramite la carta, puoi scegliere di saldare in un’unica soluzione oppure di pagare a rate. In quest’ultimo caso, il TAN è del 12% e il TAEG del 14,31%.

Non temere per la sicurezza dei tuoi pagamenti, perché American Express usa standard elevati su tutte le sue carte di credito. Inoltre, hai anche un’assicurazione contro l'uso illecito e coperture per danni o furti.

Se vuoi richiedere la carta, puoi farlo comodamente online tramite una procedura che è sia semplice che veloce. Devi, però, soddisfare alcuni requisiti: essere maggiorenne, residente in Italia e avere un reddito annuo lordo di minimo 11.000 euro.

Ti avevamo parlato all’inizio dello sconto di 100 euro direttamente sull’estratto conto. Per ottenerlo, devi spendere nei primi tre mesi dall’attivazione della carta almeno 250 euro.

Quanto detto finora, sicuramente ti ha fatto capire il mondo di opportunità che ti si presenta se attivi la carta PAYBACK di American Express. Ricordati che hai tempo fino al 19 febbraio 2024, poi la promozione verrà tolta definitivamente.

