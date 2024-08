SCONTI SENZA FINE per Xiaomi POCO X6 Pro ancora in MAXI PROMO su eBay!

Xiaomi POCO X6 Pro non è solo un telefono, ma un concentrato di tecnologia avanzata pensato per chi vuole il meglio senza compromessi, e oggi ti costa solamente 267,75€ grazie al codice promo XIAOMIAGO24.

Se stai cercando uno smartphone che possa tenere il passo con le tue esigenze quotidiane, senza svuotarti il portafoglio, il POCO X6 Pro è sicuramente da prendere in considerazione.

Scopri le prestazioni delle quali ti innamorerai

Il cuore pulsante del POCO X6 Pro è il potente processore Dimensity 8300-Ultra, una scelta eccellente per chi desidera prestazioni elevate in ogni situazione. Che tu stia giocando a giochi graficamente intensi, multitasking o utilizzando applicazioni pesanti, questo processore garantisce fluidità e reattività. La combinazione con 12GB di RAM significa che il multitasking non è mai stato così semplice, mentre i 512GB di memoria interna offrono tutto lo spazio di cui hai bisogno per foto, video, app e documenti senza preoccuparti di rimanere senza spazio.

Viviamo in un’epoca in cui essere connessi è fondamentale. Il POCO X6 Pro supporta la connettività 5G, permettendoti di navigare alla massima velocità ovunque tu sia, con download fulminei e streaming senza interruzioni. Inoltre, la presenza dell’NFC ti permette di effettuare pagamenti contactless in modo rapido e sicuro, rendendo le tue giornate ancora più semplici e senza intoppi.

Con POCO X6 Pro, Xiaomi ha dimostrato ancora una volta che è possibile avere il massimo senza spendere una fortuna per soli 267,75€ grazie al codice promo XIAOMIAGO24.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.