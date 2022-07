Sconti Domestika fino al 75%, tra social e marketing

Sono tornati i saldi Domestika, giusto in tempo per imparare qualcosa di nuovo anche quando ci troviamo sotto l'ombrellone. In promozione fino al 75% di sconto possiamo trovare un catalogo davvero ampio di videocorsi che toccano i temi più disparati, dall'illustrazione al marketing fino alla fotografia e video.

Domestika, panoramica dei corsi in offerta

Tra i corsi in primo piano – e cioè più apprezzati dagli utenti – fanno bella mostra di sé il corso di ritratto su blocco, disegno per principianti e creazione ed editing di contenuto per Instagram Stories. Illustrazione e social network sembrerebbero essere infatti alcuni tra gli argomenti preferiti degli utenti Domestika. Altre categorie molto gettonate sono marketing & business e fotografia & video. La prima si concentra su videocorsi che hanno come obiettivo quello di far crescere un'attività o brand online. Tra i più venduti, perciò, troviamo “fotografia con smartphone e identità visiva per Instagram”, oppure “campagne di Facebook Ads per un negozio online” e “copywriting per social network”.

Ai grafici in erba consigliamo, invece, due utilissimi corsi di design che più hanno entusiasmato gli utenti Domestika: parliamo di “Adobe Illustrator per graphic design” (per imparare a usare il noto programma Adobe per realizzare progetti da zero) e “design di loghi: dal concetto alla presentazione” con il quale imparare i principi fondamentali del design di loghi e scoprire – al tempo stesso – la propria identità personale. Altre categorie degne di menzione sono craft (per chi ama i lavoretti fai da te), web & app design, 3D e animazione.

Tutti questi corsi – e molti altri! – sono disponibili in offerta per un periodo di tempo limitato. Gli sconti partono dal 50% e arrivano fino al 75%, regalando un risparmio non indifferente. Ricordiamo che tutti i corsi Domestika sono online e non hanno una data di scadenza, perché sono pensati per essere seguiti a proprio ritmo. Ogni corso acquistato offre un certo numero di videolezioni (on-demand e ad accesso illimitato), testi esplicativi, esercitazioni pratiche e risorse aggiuntive, un forum interno dove insegnante e studenti possono interagire e un attestato di partecipazione personalizzato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

