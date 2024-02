SCONTATISSIMO A MENO DI 150€ il Samsung Galaxy A05s su Amazon

La linea Galaxy degli smartphone Samsung prevede una vasta scelta in ogni fascia di mercato e di prezzo e oggi, su Amazon, il Samsung Galaxy A05s viene messo in sconto del 16% per un costo totale di 149,80€.

Scontatissimo il Samsung Galaxy A05s su Amazon

Immergiti completamente nell'esperienza visiva con lo straordinario display FHD+ da 6,7 pollici, che offre una definizione eccezionale per rendere i tuoi contenuti e giochi ancora più coinvolgenti e vividi. Grazie a questo schermo, le immagini diventano più nitide e fluide, portando l'esperienza multimediale a un livello superiore.

La tripla fotocamera del Galaxy A05s è progettata per catturare ogni momento con dettagli nitidi e vivaci. Con una fotocamera grandangolare da 50 MP, una fotocamera macro da 2 MP e una fotocamera di profondità da 2 MP, sarai in grado di immortalare ogni singolo ricordo con precisione. Inoltre, la fotocamera anteriore da 13 MP garantisce selfie indimenticabili.

Dotato del potente processore Snapdragon 680, il Galaxy A05s offre prestazioni straordinarie per giocare, visualizzare e condividere contenuti sui social in modo fluido e senza interruzioni. La sicurezza è al primo posto con il lettore di impronte laterale che offre un riconoscimento delle impronte digitali a 360°. Inoltre, il jack da 3,5 mm integrato consente di collegare facilmente i tuoi auricolari preferiti per ascoltare la tua musica senza compromessi.

Con una batteria da 5.000 mAh, il Galaxy A05s garantisce una lunga durata della batteria, consentendoti di goderti più tempo per lo streaming, le condivisioni, il gaming e tutte le tue attività preferite senza preoccuparti di rimanere senza energia.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 16% sul Samsung Galaxy A05s che viene venduto al prezzo totale e finale di 149,80€.

