Scongela e cuoci con il forno a microonde Sharp IN MAXI SCONTO (-36%)

Il forno a microonde Sharp è un elettrodomestico versatile e pratico per la tua cucina. Con una capacità di 20 litri, offre spazio sufficiente per riscaldare o cucinare una varietà di piatti. Con una potenza del microonde di 800 watt e una potenza grill di 1000 watt, questo forno è in grado di gestire una vasta gamma di preparazioni culinarie.

Il controllo di questo forno a microonde è completamente digitale, offrendo 11 livelli di potenza per adattare la cottura alle tue esigenze. Inoltre, è dotato di un piatto rotante e di illuminazione interna, garantendo una cottura uniforme e agevolando la visualizzazione del cibo durante il processo.

La sua estetica presenta un colore esterno e uno sportello nero che si integrano facilmente in qualsiasi tipo di cucina. Il forno è realizzato con materiali di qualità, tra cui vetro e acciaio inossidabile, rendendolo durevole e resistente nel tempo.

Per la sicurezza, il forno a microonde dispone di una funzione blocco per bambini, che impedisce l'accesso non autorizzato, e una modalità ECO per un utilizzo più efficiente dell'energia. Inoltre, sono inclusi accessori come un piatto rotante e una griglia per grill, che ampliano le opzioni di cottura.

Su Amazon è presente uno sconto del 36% sul forno a microonde Sharp per un costo finale di 76€.