Sconfiggi il caldo col Ventilatore da Scrivania in OFFERTA

Siamo nel mese più assolato dell'anno, e nonostante il refrigerio che possiamo trovare al mare o in altri posti freschi, quando siamo per forza di cose in casa o a lavoro, il caldo è sempre in agguato e fastidiosissimo. Per fortuna possiamo trovare un po' di sollievo, e farlo con un ventilatore da scrivania disponibile con DOPPIO SCONTO è una doppia gioia.

Infatti da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon il ventilatore USB da scrivania RATEL a soli 11,89€, che si ottengono sommando il doppio sconto: 26% di base, con l'aggiunta di un ulteriore 15% se deciderai di applicare il coupon di Amazon. Così risparmierai in totale circa 7€ su un prezzo già basso!

Rinfrescati col minimo sforzo!

Com già detto, si tratta di un prodotto adatto a tutte le esigenze: con un peso di soli 180 grammi, dimensioni abbastanza contenute e il collegamento USB, si rivela un prodotto versatile, facilissimo da usare, e soprattutto che potrai utilizzare ovunque.

Chiaramente l'utilizzo di questo ventilatore USB è pensato soprattutto per i luoghi al chiuso, con una base d'appoggio, e che potrete disporre alla distanza che più vi piace.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.