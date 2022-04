Scheda WiFi 6 e Bluetooth 5.0, velocità massima 2974Mbps, prezzo BOMBA su Amazon

Se stai cercando una scheda di rete Bluetooth/Wifi PCIE, questo prodotto fa per te. La scheda Ubit AX 2974 con WiFi 6 Dual Band è uno dei migliori moduli che hanno il chipset Intel AX 200 con tecnologia WiFi 6 e ben 2 antenne direzionali. Lo puoi trovare ora in offerta ad un prezzo BOMBA: solo 36,45€ invece di 49,95€.

Il nuovo modulo viene fornito con funzionalità uniche come OFDMA, MU-Mimo, 1024QAM, Target Wake Time TWT e riutilizzo spaziale per consentire lo streaming fluido di video ad alta risoluzione, meno connessioni interrotte e connessioni più veloci.

È più facile controllare i dispositivi tramite Bluetooth; pertanto, la connettività wireless è essenziale anche per le schede WIFI. Per questo il Bluetooth 5.0 consente ai dispositivi di agire sia come periferica che come hub allo stesso tempo. Inoltre, la scheda di rete wireless Ubit Gigabit include molte altre funzionalità: come il beamforming, una tecnologia nuova e intelligente che mantiene la connessione stabile.

Questo prodotto supporta più sistemi operativi come Windows 7, Windows 8, Windows 10 e Linux. Lo puoi acquistare approfittando della spedizione Prime cliccando su questo link.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.