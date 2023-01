Scheda Wi-Fi 6 TP-Link AX3000 subisce uno sconto del 36% su Amazon

Nel 2021, avere un accesso rapido a Internet è fondamentale e il più recente standard per farlo è il Wi-Fi 6. La funzionalità Wi-Fi potrebbe non essere presente di serie sui PC preconfigurati, per cui è necessaria una scheda di rete per accedere al web in modalità wireless. Acquistalo su Amazon a soli 63,99€ invece di 79,99€.

Se desiderate avere Internet sul vostro PC, potete scegliere tra diverse opzioni: un dongle Wi-Fi economico che funziona sulla rete a 2,4 GHz, una scheda di rete Wi-Fi 5 o la più recente scheda Wi-Fi 6 PCIe.

Un dongle Wi-Fi più economico è l'ideale se si desidera aggiornare il PC in pochi mesi; ma se si prevede di utilizzare il PC per diversi anni in futuro, allora scegliere una scheda Wi-Fi 6 potrebbe essere utile a lungo termine ed è il motivo per cui parliamo di TP-Link Wi-Fi 6 AX3000. Il motivo è che oltre a una scheda di rete Intel Wi-Fi 6, è disponibile anche la funzionalità Bluetooth 5.0, che consente di sfruttare il doppio della velocità e il quadruplo della portata rispetto al Bluetooth 4.2. Se volete che il vostro computer sia elegante e moderno, potete collegare accessori wireless come altoparlanti, tastiere e mouse Bluetooth.

Questa scheda Wi-Fi 6 è dotata di due antenne multidirezionali ad alte prestazioni esteticamente gradevoli e di una base magnetica, tutti elementi utili per il gioco. Anche senza un router Wi-Fi 6, è possibile sfruttare la riduzione della latenza e l'aumento del throughput grazie alla velocità combinata fino a 2402 Mbps sulla banda a 5 GHz e 574 Mbps sulla banda a 2,4 GHz.

La scheda Wi-Fi può essere installata in qualsiasi slot PCIe Gen disponibile. La scheda WiFi PCIe TP-Link Wi-Fi 6 AX3000 migliorerà notevolmente la vostra esperienza e vi permette di evitare il fastidio di un cavo Ethernet senza compromettere la velocità di connessione. Inoltre è possibile collegare un'ampia gamma di dispositivi Bluetooth grazie al supporto dell'Archer TX3000E per la nuovissima tecnologia Bluetooth 5.0. Approfitta ora dello sconto del 36% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.