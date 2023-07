Scheda SD v60 da 512 GB di Sabrent ad un prezzo FOLLE su Amazon

La Scheda SD da 512 GB di Sabrent è un modello v60, questo significa che è la scelta ideale per tutti i fotografi professionisti, video makers e vloggers che necessitano di elevate capacità di memorizzazione e prestazioni affidabili. Tutto questo servirà a poter registrare contenuti in alta risoluzione, come video in 8K e Full HD. Acquistala ora su Amazon ad un prezzo davvero particolare: soli 88,21€.

Questa SDXC Card UHS-II offre una lettura fino a 270MB/S, garantendo una rapida trasmissione dei dati e tempi di scrittura veloci. Ciò significa che puoi registrare video ad alta risoluzione senza problemi di buffering e memorizzare una grande quantità di foto e video senza preoccuparti di spazio.

La Memoria SD U3 della Sabrent assicura prestazioni stabili e costanti, garantendo che i tuoi file siano sempre accessibili e protetti.

La scheda SD è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui fotocamere, videocamere, smartphone e tablet, consentendoti di utilizzarla ovunque tu sia.

Se sei un professionista del settore creativo o semplicemente desideri avere una soluzione di memoria affidabile per i tuoi contenuti digitali, la scheda SD da 512 GB di Sabrent è la scelta perfetta. Non lasciarti scappare lo sconto che puoi trovare ora solo su Amazon e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

