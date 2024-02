Scheda SD SanDisk Extreme da 128GB in super offerta a 28,70€ su Amazon

Tra le migliori offerte del giorno Amazon segnaliamo quella che ha per protagonista la scheda SD SanDisk Extreme da 128GB, classe UHS-I e velocità di scatto fino a 90 MB/s, disponibile a 28,70 euro invece di 44,47 euro, per effetto del 35% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. La promozione include anche l'opzione di acquisto in 3 rate a interessi zero da 9,57 euro al mese.

Per caratteristiche tecniche e rapporto qualità-prezzo, al momento la SanDisk Extreme UHS-I è tra le migliori schede SD per fotocamere reflex e mirrorless in mano a professionisti.

Scheda SD SanDisk Extreme da 128GB in sconto del 35% su Amazon

Il modello di scheda di SanDisk Extreme in super offerta oggi su Amazon offre prestazioni di assoluto livello per registrare video in 4K UltraHD senza interruzioni. Performance confermate anche dalla velocità di scatto fino a 90 MB/s, che consente ai fotografi professionisti di immortalare il momento nell'istante esatto in cui questo avviene, senza perdere nemmeno un fotogramma.

A proposito di video e foto, la classe di velocità UHS 3 e la classe di velocità video 30, permettono di scattare foto in sequenza rapida. Un'altra ottima notizia, dunque, per chiunque sia alla ricerca di una scheda SD dalle prestazioni superiori alla media.

La promo di Amazon include inoltre 2 anni di abbonamento al software di recupero file RescuePRO Deluxe. In questo modo, nell'eventualità si cancellino delle foto per errore, si potranno sempre ripristinare in pochissimo tempo.

Extreme UHS-I, la scheda SD di SanDisk qui nel taglio da 128GB, è in offerta a soli 28,70 euro su amazon.it (articolo venduto e spedito da Amazon).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.