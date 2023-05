Scheda RAM 16GB Patriot Viper Steel DDR4: RISPARMIA ora su Amazon il 9% sulla coppia (2x8GB)

Se siete anche un pochino avvezzi alla tecnologia, saprete che una delle parti fondamentali di un PC (ma anche di tutti gli altri accessori) è la scheda RAM, che aiuta la vostra macchina ad essere più veloce e ad aumentare le prestazioni. Tra le aziende che in questo periodo stanno offrendo buoni pezzi a prezzi niente male è Patriot, che in questo caso su Amazon propone un'offerta molto interessante per la coppia delle sue schede RAM DDR4 da 8GB Patriot Viper Steel DDR4.

Se siete in cerca di un articolo del genere, sappiate che appunto su Amazon potrete aggiudicarvi in offerta la scheda RAM da 16GB Patriot Viper Steel a soli 81,90€, con uno sconto del 9% sul totale e un risparmio per voi di circa 8,00 Euro.

RAM 16GB Patriot Viper Steel: rapidità facile

Si tratta di una memoria RAM da 16GB divisa in due schede da 8GB, con una velocità di memoria di 4000 MHz e una tensione di 1.35 Volt. Questa RAM è perfetta per i gamer, e per i fanatici delle prestazioni, ed è stata progettata per la compatibilità con le piattaforme AMD e Intel.

La coppia delle schede RAM da 16GB Patriot Viper Steel possiede anche il dissipatore di calore in alluminio, e supporta l'XMP 2.0 per un overclock automatico. Chiaramente prima di acquistare il pezzo, vi preghiamo di controllare le specifiche della vostra scheda madre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.