Scheda MicroSD Lexar: niente più limiti di spazio per il tuo smartphone

Impossibile immaginare la nostra vita di oggi senza uno smartphone in tasca, un oggetto tanto piccolo e allo stesso tempo tanto indispensabile. Il nostro mondo in miniatura, che contiene tutto ciò che ci riguarda, e anche per questo lo spazio di base al suo interno non è mai abbastanza. Per questo con questa Scheda MicroSD di Lexar potrai risolvere il problema, aumentando di ben 512GB lo spazio del tuo telefono, a un prezzo bassissimo.

Se infatti stai cercando un prodotto simile, sappi che da oggi proprio la MicroSD Lexar da 512GB è in offerta su Amazon a solo 40,79€, con uno sconto del 5% sul prezzo di listino.

MicroSD Lexar 512GB: ampliare il proprio mondo

Con questa scheda infatti, oltre al sacrosanto spazio di cui ti abbiamo parlato, avrai dalla tua parte anche delle prestazioni di prim'ordine, come una velocità di lettura fino a 100MB/s, e di scrittura fina a 30MB/s, con valutazione di classe U3 per le prestazioni ad alta velocità.

Inoltre questa scheda MicroSD Lexar 512GB è compatibile con diversi tipi di dispositivi, dagli smartphone ai tablet, ma anche videocamere, action camera, e così via. Inoltre non avrai più paura della resistenza, perché questa scheda resiste alle alte temperature, urti, vibrazioni e raggi X.

