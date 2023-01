Scheda microSD da 32GB per video in 4K a soli 6€

Hai in programma un breve viaggio all'estero la prossima primavera e non vuoi farti trovare impreparato con la reflex? Hai da poco acquistato una piccola videocamera e intendi aumentare la memoria disponibile con un prodotto in grado di supportare le riprese in 4K UHD? Oppure vuoi più semplicemente incrementare la memoria del tuo vecchio telefono ormai saturo? Se hai risposto sì ad almeno una di queste domande, allora l'acquisto ideale di giornata è la scheda microSD da 32GB del marchio Kexin.

L'ultima offerta Amazon disponibile ancora per poco porta il prezzo della scheda microSD Kexin da 32GB a soli 6 euro, grazie allo sconto del 29%. Completando l'ordine ora ti assicuri inoltre la spedizione gratuita offerta da Amazon e la consegna del prodotto entro la giornata di domani.

-29% di sconto sulla scheda microSD da 32GB di Kexin

I tagli di memoria disponibili sono ben tre: puoi scegliere ad esempio la scheda microSD da 64GB al prezzo di 8,79 euro, oppure due microSD dello stesso taglio a 16,51 euro; ancora più conveniente l'offerta per tre schede microSD da 64GB in vendita al prezzo di 19,53 euro, oppure quella per la microSD da 128GB in offerta a soli 15,29 euro. E se hai bisogno di un lettore schede SD/microSD con adattatore USB-C 3.0, dai un'occhiata anche allo sconto del 20% sul modello U233 di Kexin.

Aggiungi nel carrello ora la scheda microSD del marchio Kexin da 32 GB per beneficiare non soltanto dello sconto pari al 29% rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico, ma anche per la spedizione gratuita ultra-rapida di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.