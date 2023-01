Scheda microDS Kingston 64GB: disponibile il 30% di SCONTO su Amazon

La mancanza di spazio su dispositivi mobili, console e diversi apparecchi che richiedono il salvataggio di dati, è da sempre uno scoglio per i consumatori. Sono molti i motivi per cui nella vita lavorativa e in quella di tutti i giorni, è necessario avere a disposizione una scheda microSD di buona fattura per ampliare la memoria dei propri dispositivi, soprattutto i cellulari, e Kingston è da sempre in prima linea nella creazione di queste schede, come la Canvas Select Plus.

Sappiate che da oggi, se ne avete bisogno, potete acquistare in offerta la microSD Kingston Canvas Select Plus da 64GB su Amazon a soli 6,99€, con il 30% di sconto sul prezzo di listino.

microSD Kingston Canvas Select Plus: la scelta giusta

Questa microSD ha una velocità UHS-I di classe 10 e arriva fino a 100 MB/s, ed è ottimizzata per l'utilizzo dei dispositivi Android. Questa memoria unisce la tradizione del marchio Kingston all'affidabilità della sua conformazione, un prodotto resistente ed ottima idea regalo per gli appassionati.

Vi ricordiamo che la microSD Kingston Canvas Select Plus da 64GB viene venduta con in allegato anche l'adattatore SD incluso, cosa che vi aiuterà a trasportare i vostri dati anche su dispositivi diversi che ancora non supportano la tecnologia microSD.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.