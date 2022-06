Scheda Madre MSI B550-A PRO in promo su Amazon: oltre 40 euro di sconto

MSI ha rilasciato ultimamente una nuova scheda madre pensata per processori AMD, la B550-A Pro. Negli ultimi anni, il modello A-Pro è stato uno dei prodotti più semplici ed economici: infatti questa versione è in offerta su Amazon a soli 134,37€ invece di 174,99€ in questo momento.

L'MSI B550-A Pro ha un design di base nero, in cui risaltano due slot M.2, sei porte SATA, un controller Realtek Gigabit Ethernet e un codec audio Realtek ALC892 HD.

Il set di funzionalità include due slot PCIe che funzionano grazie allo standard PCIe 4.0 x16 e PCIe 3.0 x4, associati a due slot PCIe 3.0 x1 aggiuntivi. L'A-Pro supporta lo standard DDR4-4400 per la RAM, con un totale di quattro slot che consentono agli utenti di installare fino a 128 GB di memoria. Per quanto riguarda la capacità di archiviazione, c'è una coppia di slot M.2 operante su PCIe 4.0 x4 e il secondo slot su PCIe 3.0 x4, con sei porte SATA aggiuntivi.

Sul pannello posteriore invece, sono incluse due porte USB 3.2 G2 tra cui una di tipo A e una di tipo C, con due porte USB 3.2 G1 di tipo A e quattro porte USB 2.0. Per gli utenti che desiderano accoppiare questo modello con un'APU Ryzen, sono disponibili anche un paio di uscite video tra cui quella DisplayPort 1.4 e HDMI, oltre ad un piccolo pulsante "Flashback" per il BIOS. Infine è preimpostato di default il controller Realtek Gigabit RTL811H e Realtek ALC892: quest'ultimo fornisce cinque jack audio da 3,5 mm e un'uscita ottica S/PDIF sul pannello posteriore.

In sostanza, è un'ottima scheda madre per chi ha bisogno di un PC performante senza spendere troppo, e grazie allo sconto del 20% su Amazon puoi ottenerla ad un prezzo davvero competitivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

