Scheda Grafica MSI GeForce RTX 4060 Gaming X ora in OFFERTA su Amazon

Ci troviamo in un periodo assai delicato per quanto riguarda le schede video, i cui prezzi sono lievitati in pochissimo tempo a causa della mancanza di materiali. Anche se la situazione si è leggermente assestata, i prezzi di questi prodotti sono sempre molto alti, e approfittare delle offerte come quella di oggi è una vera manna dal cielo!

Infatti da oggi puoi aggiudicarti su Amazon in offerta la MSI GeForce RTX 4060 Gaming X a soli 349,50€, con uno sconto del 5% sul totale che ti farà risparmiare circa 19€ sul prezzo più basso registrato di recente!

Un salto di qualità incredibile

Ma di che prodotto stiamo parlando? Questo gioiello gode di un processore grafico NVIDIA GeForce RTX 4060, e ha dalla sua una memoria GDDR6 da 8 GB, 128 bit, 17 Gbps, 2125 MHz, 272 GB/s.

Altra cosa di essenziale importanza è il raffreddamento della scheda video, fondamentale per fare in modo che non si deteriori: questa MSI GeForce RTX 4060 Gaming X può contare su 2 ventole assiali (100 mm) con modalità ventola zero da 0 dB, davvero niente male per stare in sicurezza.

