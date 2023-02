Se stai cercando una scheda di memoria MicroSD che sia abbastanza potente da poter essere utilizzata sia su telefono, che su un tablet o una macchina fotografica, Lexar ha deciso di mettere in offerta su Amazon la sua Micro SD da 64 GB acquistabile a soli 10,99€ invece di 18,99€, oltre ad un ulteriore sconto tramite COUPON del 5%.



Le schede Lexar della serie E ti consentono di acquisire, riprodurre e trasferire rapidamente un gran numero di file multimediali, inclusi video 1080p Full-HD, 3D e 4K . Queste schede di classe 10 sfruttano la tecnologia UHS-I per offrire prestazioni ad alta velocità.

Parlando di prestazioni invece, questo modello da 64 GB di memoria può arrivare ad una velocità fino a 100 MB/s in lettura, ed essendo classe A1 puà raggiungere 1500 IOPS in lettura e 500 IOPS in scrittura. Le schede Lexar sono resistenti inoltre a temperature estreme, urti, vibrazioni e raggi X; una scelta voluta dalla casa produttrice che serve per preservare i dati nel caso in cui l'utente decida di inserire il prodotto in action cam o fotocamere ad alte prestazioni.



Approfitta anche tu dello sconto del 42% e acquista su Amazon questa scheda Micro SD Lexar ad un prezzo super conveniente, e ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Se vuoi aggiornamenti su Scheda di memoria LEXAR da 64 GB a meno di 10 euro su Amazon inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.