Scendi in pista con il modellino LEGO della DUCATI PUNIGALE V4 R

L'ennesimo crossover di LEGO, questa volta vi porterà direttamente in sella alla Ducati Punigale V4 R. Il modellino in questione è soggetto ad uno sconto del 17% su Amazon per un costo finale di 57,99€.

LEGO e Ducati si uniscono per un bellissimo modellino scontato su Amazon

Il modello di moto giocattolo LEGO Technic è un'opera d'arte dell'ingegneria e del modellismo. Questo set vanta una serie di caratteristiche che lo rendono un must-have per gli appassionati di moto e costruzioni. Con una scatola del cambio a 2 velocità, le sospensioni anteriori e posteriori funzionanti offrono un movimento incredibilmente realistico. Questa moto da collezione LEGO Technic è una fedele riproduzione del celebre modello Ducati, noto per i suoi dettagli intricati.

Il modello è dotato di uno sterzo girevole e freni a disco anteriori e posteriori, che aggiungono un tocco di realismo e autenticità al design. Ma la vera chicca è la scatola del cambio che attiva il motore V4 della moto giocattolo, permettendoti di sperimentare diversi stili di guida grazie alle due velocità.

Per i veri appassionati di modellismo, i dettagli aggiuntivi, come il cavalletto laterale, il tubo di scarico, il parabrezza e il cruscotto, aggiungono il tocco finale a questa riproduzione LEGO del modello Ducati.

Il colore rosso, simbolo dell'autentico fascino italiano, completa l'estetica di questa magnifica moto giocattolo. Quando hai terminato di costruirla, posizionala con orgoglio sul suo supporto e ammira la silhouette elegante di questa creazione LEGO Technic, composta da 646 pezzi. È un pezzo unico che unisce il piacere del modellismo con il fascino senza tempo della Ducati.

Oggi su Amazon il modellino LEGO della moto Ducati Panigale V4 R è in sconto del 17% per un prezzo totale e finale di 57,99€.

